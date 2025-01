Sport.quotidiano.net - L’Atalanta riaggancia il Napoli in vetta strappando uno 0-0 sofferto a Udine

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 11 gennaio 2025 –laa quota 42. Prima in classifica almeno fino a domani sera, in coabitazione del, secondo però per lo scontro diretto perso al Maradona a novembre per 0-3. La Dea inaugura il suo 2025 in campionato con una prestazione modesta, grigia, sottotono fisicamente, ma concreta, pagando a caro prezzo l’assenza di un centravanti di ruolo, mancando sia Retegui che Scamacca, ma compensando con la qualità e la profondità della rosa, con la solidità difensiva, con la sicurezza del miglior portiere del campionato, Carnesecchi, e con un pizzico di fortuna, che non guasta mai, sui due pali consecutivi colpiti dal bianconero Alexis Sanchez all’ultimo minuto del primo tempo. Punto buono per quello che si è visto in campo e soprattutto alla luce del pessimo primo tempo dei nerazzurri, punto che garantisce il quattordicesimo risultato utile consecutivo in serie A dal 28 settembre.