Riminitoday.it - L'aria che respiriamo è tra le più inquinate d'Europa. E Rimini è la peggiore in Romagna

Leggi su Riminitoday.it

L'cheè troppo inquinata. Ormai non è più una novità per la nostra città, che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024 ha sforato i limiti di concentrazione di Pm10 (le cosiddette polveri sottili) per 40 giorni e con una media giornaliera di 53 microgrammi/metro cubo, stando ai dati.