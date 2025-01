Pianetamilan.it - Laporta, urla e gesto dell’ombrello dopo l’ok per Dani Olmo | VIDEO

Il presidente del Barcellona Joan, a Gedda per la Supercoppa di Spagna, ha esultato per la concessione. IlIl presidente del Barcellona Joan, a Gedda per la Supercoppa di Spagna, ha esultato così per la decisione (non definitiva) del Consejo Superior de Deportes, braccio operativo del Ministero dello Sport, che ha concesso ai catalani la ‘cautelarísima’ per far giocaree Pau Victor, i cui nomi dal 1° gennaio sono stati cancellati dalla Liga dalla lista dei giocatori del Barcellona per rispettare il FairPlay finanziario del campionato spagnolo. (Esport3 e ripresa da Gazzetta.it).