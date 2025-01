Lanazione.it - La Toscana noir e il delitto della Tassinaia di Vicchio

Leggi su Lanazione.it

Un giallo che ha attraversato la metà del secolo scorso. oggi alle 17, alla Casa del Popolo di Ponte a Egola, ci sarà l’incontro con Bettina Ferretti, autrice del libro "Un’aringa in tre. Il fattaccio": Pietro Pacciani e ildel ‘51. Indietro nel tempo. In un aprile piovoso e umido, in un Mugello che sta risollevandosi a fatica dalle miserieguerra: un venditore ambulante si sposta tra le case per vendere e acquistare povera merce usata, si muove per quei viottoli in una routine pietrificata dai suoi impegni. In quell’ultimo suo giorno di vita incontrerà una donna, Miranda, che involontariamente o meno tesserà la tela del destino di quest’uomo. In quel bosco, su quella strada che porta alla “buca” disi consuma qualcosa che andrà oltre ilin sé, accadrà qualcosa di storico che tornerà alla memoria dell’Italia più di quaranta anni dopo, quando un uomo di nome Pietro Pacciani verrà accusato di essere il serial killer più spietatostoriacronaca nera: Il Mostro di Firenze.