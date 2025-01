Feedpress.me - La Tigre colpisce ancora. Super Federica Brignone vince la discesa di St. Anton, terza Laura Pirovano

Leggi su Feedpress.me

regina di St.. La valdostana ha vinto lavalida per la Coppa del mondo di sci alpino, chiudendo in 1'16"08. Ottima prova per la campionessa valdostana che ha preceduto al traguardo la ceca Ester Ledecka (+0.18) e la connazionalecon il tempo di 1'16"51 (+0.43). Giornata no, invece, per Sofia Goggia, scivolata in una curva. Caduta senza conseguenze.