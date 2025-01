Calcionews24.com - La Roma non molla Frattesi: è l’obiettivo numero uno, ecco la strategia

Leggi su Calcionews24.com

Lanonsu: il centrocampista dell’Inter èuno per rinforzare la rosa,le mosse dei giallorossi Nonostante il prezzo fissato dall’Inter per Davide, il centrocampista classe 2000 èprincipale per la, che potrebbe accontentare il club nerazzurro, che chiede una cifra attorno ai 45 milioni per cedere a gennaio il .