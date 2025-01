Ilgiorno.it - La patente di guida è falsa. Ucraina denunciata dai vigili

VOGHERA (Pavia)Sembrava che la cittadina, da un anno residente in Italia, non avesse convertito la suain un documento valido nel nostro Paese: invece era completamente. Nei giorni scorsi la polizia locale di Voghera è intervenuta su un incidente avvenuto in via Fanny Rossi Damas in città. Durante gli accertamenti, gli agenti hanno contestato alla donna, conducente di uno dei mezzi coinvolti, la violazione del codice della strada per non aver convertito lain un documento valido in Italia: una sanzione da 158 euro. In un secondo momento, però, è emersa la necessità di approfondire la situazione. Gli agenti infatti con maggiore attenzione hanno analizzato lae sono sorti dubbi sulla sua veridicità. Così hanno sequestrato il documento per svolgere ulteriori indagini.