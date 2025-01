La Medaglia di Joe Biden a Papa Francesco | Ci insegna a servire i poveri la pace e il pianeta

Leggi su Open.online

Il presidente americano Joeha conferito ala Presidential Medal fo Freedom, il più prestigioso riconoscimento civile degli Stati Uniti. Lo fa sapere la Casa Bianca in una nota, riferendo chestesso ha comunicato il conferimento dellain una telefonata oggi al Pontefice. I due si sarebbero dovuti vedere di persona in questi giorni a Roma: anche per questoera atteso in Italia in quella che sarebbe stata la sua ultima visita all’estero da presidente. Nella tre giorni romana avrebbe incontrato anche la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma la missione è poi stata cancellata tenuto conto della grave emergenza interna legata ai devastanti incendi di Los Angeles. La motivazione dellaLa Medal of Freedom è la più alta onorificenza civile, conferita a individui che hanno dato un contributo «alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, allanel mondo o ad altri importanti sforzi sociali, pubblici o privati».