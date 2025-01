Quotidianodipuglia.it - La classifica delle città più trafficate al mondo: ci sono anche cinque pugliesi

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Persi nel traffico. Per ore, in coda a un semaforo, nei pressi di un ingorgo per i lavori stradali, sulle arterie principali. All'ora di punta, per accompagnare i bimbi a scuola o per andare a.