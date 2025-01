Ilnapolista.it - Kvaratskhelia al Psg, Mendes sta curando l’affare: si può chiudere per 65-70 milioni (L’Equipe)

al Psg,sta: si puòper 65-70)Perandrà al Psg per una cifra tra i 65 e i 70. A curareè Jorgeprocuratore di Cristiano Ronaldo e non solo.scrive che fino a poco tempo al Psg erano pessimisti sulma ora invece sono fiduciosi (considerate anche le parole di Conte).Scrive: nell’entourage del Psg come tra alcuni influenti operatori di mercato, l’arrivo del georgiano a Parigi è percepito come sulla buona strada. Anche su una pista molto buona.L’accordo, costruito attorno all’agente portoghese Jorge, potrebbe essere finalizzato per un importo compreso tra i 65 e i 70di euro. Alcune fonti hanno anche parlato di accordo imminente e di un arrivo dial Psg all’inizio della prossima settimana.