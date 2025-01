Movieplayer.it - Jude Law, la star di Skeleton Crew sarà Vladimir Putin nel biopic The Wizard of the Kremlin

L'attore inglese protagonista del film biografico sulla figura del leader russo.Law ha confermato ufficialmente che interpreterànel nuovo film dal titolo Theof the(Il Mago del Cremlino), basato sul bestseller dello scrittore italiano Giuliano da Empoli. Il film racconta le dinamiche di potere e manipolazione che sono in vigore all'interno del Cremlino, e viste attraverso gli occhi di un ex consigliere del presidente e leader della nazione russa. Le riflessioni diLaw sul ruolo di"Non ho ancora iniziato a lavorarci" ha dichiarato Law "Al momento mi sembra come se stessi scalando l'Everest. Sono ai piedi della montagna e guardo in alto .