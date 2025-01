Lapresse.it - Italia-Usa, Meloni chiama Biden: “Grazie per straordinaria collaborazione bilaterale”

Leggi su Lapresse.it

La Presidente del Consiglio Giorgiaha avuto una conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe, al quale ha voluto esprimere “il profondo ringraziamento e apprezzamento per laintrattenuta nel quadro delle eccezionali relazioni bilaterali e su tutti i temi di politica internazionale, come confermato anche nell’ambito della Presidenzana del G7?. Lo rende noto Palazzo Chigi. Il Presidente americano ha voluto ricordare, in particolare, “l’importanza del risultato raggiunto con l’accordo per l’erogazione a favore dell’Ucraina di prestiti per 50 miliardi di dollari, a valere sui profitti derivanti dai beni sovrani russi immobilizzati”.: “Solidarietà per terribile devastazione California”La premier ha voluto anche esprimere solidarietà, da parte sua e del Governono, per le terribili devastazioni causate dagli incendi in California.