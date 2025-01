Quotidiano.net - Ita-Lufthansa: firma imminente per l'ingresso nel capitale della nuova compagnia aerea

Manca poco al matrimonio: dopo un iter travagliato siper Ita-con latedesca che entrerà nel'newco' nata dalle ceneri di Alitalia. La data è filtrata mercoledì scorso da un incontro con i dipendenti del ceo Carsten Spohr, di cui ha parlato per prima l'agenzia tedesca Dpa mentre dal Mef non è trapelato nulla salvo che "entro gennaio" si chiuderà questa fase. Da Francoforte inveceha confermato solo che "l'operazione avverrà all'inizio del 2025". Il closing segue il via libera dalla Commissione europea a inizio dicembre e la delibera dell'assemblea straordinariaitaliana sull'aumento di. L'operazione vedràentrare inizialmente al 41% di Ita Airways sottoscrivendo la ricapitalizzazione da 325 milioni di euro, per rilevare completamente lain due fasi successive entro il 2033 investendo 830 milioni complessivi.