Ilpiacenza.it - Intossicati dal monossido, madre e figlio all’ospedale

Leggi su Ilpiacenza.it

dadi carbonio finiscono in ospedale. È successo poco dopo le 21 di venerdì 10 gennaio a San Nicolò, in via Matteotti. È stato ila chiamare il 118 dopo che suaaveva iniziato ad accusare capogiri fino a svenire improvvisamente. Come spesso accade.