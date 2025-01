Arezzonotizie.it - Incidente prima dell'alba. Ci sono due feriti

Leggi su Arezzonotizie.it

fra due autodi stamani, 11 gennaio. L'impatto fra le vetture si è verificato intorno alle 5.45 in via Nazionale a Soci, nel comune di Bibbiena. Un uomo di 50 anni è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso'ospedale San Donato di Arezzo, mentre una donna di.