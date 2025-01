Parmatoday.it - In piazza per il lavoratore ucciso dal freddo: "Miloud è morto ma in centinaia rischiano la vita ogni giorno"

Si è svolta inGaribaldi, nel pomeriggio di sabato 11 gennaio, la manifestazione per ricordareMouloud, il 64enne marocchino trovatoall'interno della baracca in cui dormiva nella mattina del 4 gennaio., che viveva da dieci anni a Parma, lavorava ma non poteva.