Inter-news.it - Il Venezia si prepara all’Inter, in formazione previsti tre ex – SM

Leggi su Inter-news.it

Ilsarà avversario dell’Inter domani pomeriggio al Penzo. Di Francesco pensa allada schierare,dal primo minuto tre ex nerazzurri. UOMO DA MONITORARE – Domani pomeriggio alle 15 ci sarà-Inter, match valido per la ventesima giornata di campionato. Eusebio Di Francesco, il quale ha parlato oggi in conferenza stampa, ha confermato il recupero di Gaetano Oristanio. La stellina, ex Inter, sarà l’uomo da tenere d’occhio. Centrocampista offensivo dotato di qualità sia fisiche che tecniche e capace di mettere in difficoltà tante difese avversarie. Di Francesco sta pensando allada schierare e a meno di sorprese dovrebbe optare per un 3-5-1-1. Oristanio non sarà l’unico giocatore dal passato nerazzurro a scendere in campo domani al Penzo per-Inter.