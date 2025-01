Ilfoglio.it - Il mese no di Salvini: dal congresso in Lombardia alla corsa a vuoto per volare da Trump

Leggi su Ilfoglio.it

Vorrebbe, ma non può. Per essere all’Inauguration Day di Donaldil prossimo 20 gennaio Matteosi è dato da fare fino all’ultimo. Telefonate, ambasciatori informali, email. Il viceprem. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti