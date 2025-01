Ravennatoday.it - Il comitato Cri di Ravenna promuove un corso di accesso per diventare volontari di Croce Rossa Italiana

Leggi su Ravennatoday.it

IlCri diundipero diche avrà inizio il prossimo 21 gennaio, alle ore 20,30, per concludersi il 9 febbraio. Ilsi svolgerà in presenza presso la sede di via Guaccimanni 19, a. Oggi sempre più è.