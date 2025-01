Ilgiorno.it - Il carico si sgancia. Operaio gravissimo

Travolto da un grossoche si èto da una gru e gli è piombato addosso, lasciandolo vivo per miracolo. È successo ieri pomeriggio alle 15 a undi 44 anni che era al lavoro in un cantiere edile a Gardone Riviera, in via del Fontanone, è ora è ricoverato al Civile di Brescia in condizioni serie. L’uomo stando alla prima ricostruzione si trovava sotto una gru appunto sormontata da un pesante manufatto quando lo stesso per motivi in corso di accertamento è volato di sotto, cadendogli addosso. A soccorrerlo è stato il personale sanitario dell’elisoccorso, che lo ha accompagnato al Civile. Il quarantaquattrenne è è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. A occuparsi della dinamica dell’infortunio saranno i tecnici di Ats intervenuti con i carabinieri.