Il boss Terzo Tripodi resta in carcere

Il Riesame ha confermato sia il, sia l’accusa di associazione mafiosa di stampo ‘ndranghetista per Stefano, il 62enne calabrese arto a inizio dicembre scorso nell’ambito di un’inchiesta della DDA che lo vedrebbe a capo insieme al figlio Francesco, 40 anni, di una “locale“ di ‘ndrangheta in terra bresciana, diretta emanazione dalla cosca Alvaro di Sant’Eufemia dell’Aspromonte, autonoma ma ad essa ispirata nelle condotte.senior, per sua stessa ammissione "santista", dote di massimo grado nelle gerarchie sociali dei ‘picciotti’, spadroneggiava, intessendo relazioni con imprenditori, politici e con una suora "amica": suor Anna Donelli, 57enne cremonese volontaria nelle carceri. "Lei è una dei nostri" diceva, intercettato,. Arta a sua volta la religiosa è però stata scarcerata dal Riesame.