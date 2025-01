Linkiesta.it - Il 2024 è stato un anno importante per il brandy spagnolo

Trentasei gradi Nord e poco più, su una distesa calcarea chiamata albariza, patria di vini e anche di legni che, una volta utilizzati, viaggiano in mezzo mondo, ai quali si aggiunge un distillato frutto dell’uva e dal vino, il. Le coordinate sono quelle di Jerez de la Frontera, città simbolo del Marco de Jerez, zona vinicola tra le più meridionali d’Europa. Qui nel 1730 nasce Bodegas Fundador, una cantina che diventerà fondamentale per ilde Jerez (e anche, in generale) perché sarà la prima a produrlo.La più antica cantina di Jerez e il primoA fondare la bodega è una famiglia di origini francesi, quella dei Domecq, che ha importanti connessioni con la casa reale spagnola. In quel periodo lo Sherry – così gli inglesi hsempre chiamato il vino locale, derivando il nome dall’antico nome moresco di Jerez, Sherish – viaggia già da secoli verso il resto della Spagna e l’estero e Fundador ne è produttrice.