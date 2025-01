Ilgiorno.it - I fossili svelano la fine dell’era glaciale e il futuro

Leggi su Ilgiorno.it

possono raccontare ladi un’eradi 300 milioni di anni fa e, al contempo, dispensare preziose informazioni per capire il cambiamento climatico in corso, prevedendo pure gli impatti sulla biodiversità del. A mostrarlo è un team internazionale di scienziati della Statale di Milano, della Sapienza di Roma e dell’Università di St. Andrews in Scozia. Nel loro studio, fresco di pubblicazione sulla rivista internazionale Nature Geoscience, ricostruiscono per la prima volta i livelli atmosferici di anidride carbonica lungo un arco temporale di 80 milioni di anni. Hanno preso in esame, in particolare, la glaciazione del tardo Paleozoico e il suo declino, seguito da un aumento delle temperature, per comprendere meglio anche l’attuale emergenza climatica. Sotto la lente ibrachiopodi, invertebrati marini con una conchiglia costituita da carbonato di calcio, che abbondavano durante il Paleozoico e che sono ancora rappresentati da alcune specie viventi.