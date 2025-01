Agi.it - Guasto a Milano, sabato nero per i treni: ritardi e cancellazioni

AGI -per la circolazione ferroviaria in Italia: tutto è cominciato alle 7 del mattino, con un danno alla linea aerea provocato dal pantografo di un treno in partenza alla stazione Centrale di. Poco dopo è sopraggiunto un altro convoglio che ha ampliato il problema passando sopra la linea già danneggiata. In breve tempo si sono accumulatisul nodo di(alle 9 ce ne erano 15 in ritardo e 4 cancellatti), e a cascata i disagi si sono riversati sul resto della regione e su gran parte d'Italia. In particolare la circolazione è stata sospesa sulle linee verso Genova, Venezia e Bologna mentre a Roma e a Napoli si accumulavanoanche di 2-3 ore e qualche cancellazione. La Polfer ha subito escluso il dolo etalia ha invitato a evitare spostamenti assicurando il rimborso integrale per chi ha rinunciato al viaggio o non è riuscito a viaggiare.