Ilfoglio.it - Gli attacchi di americani e israeliani nello Yemen per fermare gli houthi

Leggi su Ilfoglio.it

Non è stata un’operazione congiunta, ma ieri dopo che gli Stati Uniti hanno colpito dei siti in mano agli, nel distretto di Harf Sufyan, venti aerei dell’aeronautica israeliana –. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti