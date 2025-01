Quotidiano.net - Giorgia Meloni ringrazia Joe Biden per la collaborazione nelle relazioni bilaterali e politiche internazionali

Al presidente degli Stati Uniti Joela premier"ha trasmesso il profondomento e apprezzamento per la straordinariaintrattenuta nel quadro delle eccezionalie su tutti i temi di politica internazionale, come confermato anche nell'ambito della Presidenza italiana del G7". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi sul colloquio telefonico fra i due leader. "Al riguardo - viene spiegato - il Presidenteha voluto ricordare, in particolare, l'importanza del risultato raggiunto con l'accordo per l'erogazione a favore dell'Ucraina di prestiti per 50 miliardi di dollari, a valere sui profitti derivanti dai beni sovrani russi immobilizzati".