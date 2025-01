Lapresse.it - Germania, manifestanti bloccano strade: congresso dell’Afd ritardato di 2 ore

Il partito dell’ultradestra tedesca di Afd ha eletto all’unanimità Alice Weidel come candidata cancelliera per le elezioni del 23 febbraio in, nel corso dela Riesa in Sassonia. L’inizio delè stato posticipato di due ore a causa di una manifestazione anti-Afd davanti al centro congressi della città.