Fanpage.it - Gasperini preoccupato per l’infortunio di Djimsiti: “Ho visto le immagini, taglio impressionante”

Al 25' del primo tempo,è stato costretto a uscire dal campo, colpito alla testa in uno scontro aereo. Inutile provare a continuare: per lui un trauma cranico. Ma nel post partitaha svelato un altro particolare: "Ha una brutta ferita, gli hanno messo diversi punti". E' a rischio per la sfida alla Juventus.