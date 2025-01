Anteprima24.it - Furto di una Alfa Romeo Stelvio, convalidati tre arresti

Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato il fermo operato da personale del Commissariato della Polizia di Stato di Ariano Irpino, ed ha emesso a carico di due soggetti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato dipluriaggravato (per la presenza di mezzi fraudolenti, per essere commesso da più di tre persone e per la presenza di minorenni) in concorso di una autovettura.In particolare nella serata del 07.01.2025, personale della Polizia di Stato del Commissariato distaccato di P.S. di Ariano Irpino nell’ambito di servizi dedicati al contrasto dei reati predatori, riceveva segnalazione dell’avvenutodi unain Grottaminarda.