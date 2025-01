Lanazione.it - Fugge con la droga negli slip, fermato grazie ai passanti

Arezzo, 11 gennaio 2025 – Un uomo di 25 è statocon ladopo che alcunihanno collaborato con gli agenti per bloccarlo. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi ad Arezzo. A segnalare la presenza sospetta nei pressi di un condominio erano stati alcuni residenti che hanno chiamato la polizia. Una pattuglia della squadra mobile, come spiega una nota della Questura di Arezzo, si è recata sul posto notando un 25enne, di origine nordafricana che, alla vista dei poliziotti, sarebbe scappato costringendo gli agenti a un inseguimento tra iche peraltro hanno collaborato a bloccarlo. Il giovane avrebbe opposto resistenza ma alla fine è stato immobilizzato e identificato. All'interno dell'elastico dei boxer nascondeva 28 involucri di eroina da destinare a future cessioni, per un peso complessivo lordo di circa 40 grammi.