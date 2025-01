Lapresse.it - Francia, figlia Pelicot: “Mio padre dovrebbe morire in carcere”

Mioin”. E’ quanto ha detto ladi Gisèle, Caroline Darian, in un’intervista rilasciata alla Bbc. Erano le 20:25 di un lunedì sera del novembre 2020 quando la donna ricevette la telefonata che cambiò tutto. All’altro capo del telefono c’era sua madre, Gisèle. “Mi annunciò che quella mattina aveva scoperto che Dominique l’aveva drogata per circa 10 anni in modo che uomini diversi potessero violentarla”, ricorda Darian,“In quel momento ho perso la mia vita e il mio futuro“, “ho perso quella che era una vita normale”. “Ricordo che ho gridato, pianto, l’ho anche insultato”, “è stato come un terremoto. Uno tsunami”, ha raccontato la 46enne. A dicembre Dominiqueè stato condannato a 20 anni dial termine di uno storico processo durato tre mesi e mezzo.