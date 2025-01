Forza Italia presenta il manifesto della politica industriale

Leggi su Ildenaro.it

“Lanceremo il 25 gennaio ladi. Nel giro di un mese avremo un progetto dida dare all’. Non possiamo non imprimere una svolta”. Lo ha detto Antonio Tajani l’11 gennaio a Rivisondoli alla kermesse di“Azzurri in vetta”. “Non possiamo non imprimere una svolta alla nostra. È necessario puntare anche sull’energia e sul nucleare e promuovere unaenergetica che permetta a imprese e cittadini di pagare sempre di meno” ha aggiunto.L'articoloilproviene da Ildenaro.it.