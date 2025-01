Lanazione.it - Forte vento di grecale, allerta meteo in Toscana. Lunedì il giorno più freddo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 gennaio 2025 – I venti diche in queste ore stanno portando aria fredda sullasono destinati a rinforzarsi sin dal pomeriggio di sabato 11 gennaio e a caratterizzare le condizionidella giornata di domenica, come indicano le previsioni del lamma. La situazionerologica ha indotto la Sala operativa della Protezione civile regionale ad anticipare alle 15 di oggi la validità dell’con codice giallo peremessa venerdì per le zone del Valdarno Fiorentino e Inferiore e del Bisenzio e Ombrone Pistoiese. A partire dalla mezzanotte, la medesimaè estesa per tutta la giornata di domenica 12 gennaio alla quasi totalità della regione, con l’esclusione delle zone nord occidentali e della Romagna. Previste forti raffiche disuperiori a 40-50 km/h che, nelle zone montane, potranno arrivare fino a 80-100 km/h.