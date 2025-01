Lanazione.it - Firenze, Stefano Massini è il nuovo direttore artistico del teatro della Pergola

, 11 gennaio 2025 –è ildeldi. L’annuncio è arrivato questa mattina 11 gennaio.prende il posto diAccorsi, che aveva ricoperto il ruolo fino al 2023. Poi, in un’ottica di revisione delle spese, il suo contratto non era stato rinnovato., classe 1975, fiorentino, è conosciuto per la sua attività di scrittore, attore, narratore e negli ultimi anni anche personaggio televisivo. Attualmente è lo scrittore italiano vivente più rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo, tradotto in ventiquattro lingue.