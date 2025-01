Foggiatoday.it - Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 11 e domenica 12 gennaio

Leggi su Foggiatoday.it

Nuovoper la: ecco glida non perdere.11FoggiaTorna 'Fogia Regalis', l'evento per riscoprire la Foggia di Federico II.Al Teatro Regio diva in scena 'Nerone'.ProvinciaAl Cantiere delle Arti Mechanè di Lucera c’è 'A.