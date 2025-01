Game-experience.it - Final Fantasy 7 Remake verrà rilasciato Xbox Series X|S nel 2025, rivela un insider

Dopo anni di esclusività per PlayStation, sembra chesia destinato a sbarcare suXS nel corso del. L’indiscrezione arriva dal notoNateTheHate, che ha condiviso dei nuovi dettagli sull’arrivo del gioco sulle console di Microsoft.Inoltre secondi l’7 Rebirth, la seconda parte del rifacimento, dovrebbe approdare sunel 2026, accelerando un processo che mira a rendere la saga più accessibile anche su altre console, abbandonando di conseguenza l’esclusività per PS5.Le motivazioni dietro questa decisione potrebbero essere legate alle vendite considerate inferiori alle aspettative per Rebirth. Proprio questo aspetto potrebbe aver spinto Square Enix ad abbracciare una strategia multipiattaforma, includendo anche Nintendo Switch 2 come piattaforma potenziale per i prossimi capitoli.