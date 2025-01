Ex Ilva arrivate 10 offerte | tre sono per tutti gli asset

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –dieci lepervenute per gli stabilimenti ex, entro il termine fissato alla scorsa mezzanotte, per l’acquisizione. Lo comunicano i Commissari Straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria (AS) e diin AS sottolineando come la "scadenza, precedentemente prorogata a dicembre 2024, ha consentito una più ampia partecipazione al processo .