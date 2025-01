Ilgiorno.it - Esce per fare una passeggiata serale ma non torna più a casa: 70enne trovato morto

Corno Giovine (Lodi) – È statoriverso a terra in strada in zona Mezzano Passone di Sotto in territorio di Corno Giovine, ieri sera attorno alle 19. Per un, che era uscito perunadalla sua abitazione in zona Regona di Santo Stefano Lodigiano, non c'è stato nulla da. Un medico che si trovava in zona è intervenuto per praticargli il messaggio cardiaco ma è stato tutto inutile. Sarebbe stata la moglie a dare l'allarme non vedendolore a: infatti ilera abituato adei giri in mezzo ai campi e nei boschi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i mezzi del 118. In serata all'interno di unadi cortile di via Verdi a Brembio è statodeceduto un 61enne: sono stati vicini diche, preoccupati non vedendolo da un paio di giorni, hanno dato l'allarme.