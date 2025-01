Oasport.it - Equitazione: Isabell Werth è la regina del dressage nella World Cup di Basilea

La settima tappa della FEICup 2024-2025, relativa alla Western European League, si è ufficialmente conclusa in quel di. Dopo aver vinto il Grand Prix di ieri, la fortissima tedescaha concesso il bis nel Freestyle.Con lo score di 85.735 %, in sella al suo DSP Quantaz, la teutonica si è imposta anche in questa seconda tornata sul campo di gara elvetico replicando quanto fatto a Lione e a Stoccarda qualche settimana fa. Alle sue spalle in terra rossocrociata, si sono rispettivamente piazzati in seconda e in terza posizione – esattamente come ieri – la norvegese Isabel Freese, con il punteggio di 83.490 % (Total Hope OLD), e l’altro tedesco in concorso ovvero Frederic Wandres, a quota 83.105 % (Bluetooth OLD). Concorso con 15 partecipanti, che non ha visto italiani al via.