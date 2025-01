Milanotoday.it - Enjoy, Free2move, Zity: come sta andando il car sharing a Milano

Leggi su Milanotoday.it

Anche se in giro non se ne vedono più così tante, in realtà le macchine da noleggiare in condivisione ci sono e vengono utilizzate. Enoy,: ail carfunziona ancora. I numeri sono diversi rispetto al 2019, quando erano cresciuti in maniera esponenziale, ma il sistema.