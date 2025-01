Energia ministero dell’Ambiente lancia gli One Stop Shop

Leggi su Ildenaro.it

Ile della sicurezza energetica, in collaborazione con Renael, la Rete nazionale delle agenzie per l’locali, avvia i primi One(Oss) a livello nazionale. Come spiegato in una nota del Mase, sono punti operativi aperti al pubblico, di supporto ai territori sulle energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, con particolare attenzione allo sviluppo alle Comunità energetiche rinnovabili (Cer). Nel dettaglio, il progetto mira a integrare il lavoro già svolto a livello centrale dal Mase e dal Gestore dei servizi energetici (Gse) per affermare il nuovo modello energetico delle Cer, che il Governo ha promosso mediante una tariffa incentivante sull’prodotta e autoconsumata, cui si può aggiungere, nei comuni sotto i cinquemila abitanti, un contributo in conto capitale a valere sulle risorse Pnrr.