Perugiatoday.it - Energia, Federconsumatori Perugia: "Preoccupa rincaro dei prezzi che graverà sulle bollette"

Leggi su Perugiatoday.it

si diceta per ildeidelle forniture dichefasce più deboli. Per questo rilancia la campagna di informazione per aiutare le cittadine e i cittadini a orientarsi nella giungla die tariffe e chiedere.