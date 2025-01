Notizie.com - Elon Musk ha cambiato la Storia, è tutto scritto: anche nelle “stelle” di SpaceX

Si può essere pro o contro, ma è innegabile chesia senza dubbio una delle figure più influenti e rivoluzionarie del nostro tempo.Raccontare l’imprenditore australiano non significa solo parlare della sua straordinaria ricchezza o del peso delle sue aziende, bensì della sua capacità di plasmare il futuro. Con una visione che sfida le convenzioni e ridefinisce i confini dell’innovazione.hala, è” di(ANSA FOTO) – Notizie.comDa mesiè sotto i riflettori non solo per i successi tecnologici di aziende comeo Tesla, e non solo per il ruolo chiave nella ridefinizione della libertà di espressione sui social media con X, maper vicende politiche, sociologiche e culturali di portata globale. Tanto è vero che, dopo aver sostenuto Donald Trump alle ultime elezioni statunitensi di novembre 2024, lo stesso tycoon ha deciso di nominarealla guida del Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa.