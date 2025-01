Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Team 5 NumeroFUT Lista Carte Speciali Della Quinta Squadra

Ildi EA FC 25 per la popolare modalità Ultimateè stato svelato. Lesaranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di sabato 11 gennaio.Celebra i giocatori che incarnano al meglio il numero che indossano durante l’evento Numero FUT, con ogni aggiornamento che riflette i ruoli e le capacità tradizionalmente associati a quel numero. Sperimenta i potenziamenti Ruolo++ che rispecchiano le caratteristiche di ciascun numero, insieme a miglioramenti delle statistiche e degli Stili di Gioco (+) per aggiungere sfumature autentiche al modo in cui ogni numero può esprimersi sul campo.Inoltre, personalizza il tuo stile tramite FC IQ con selezionati giocatori gemelli Numero FUT provenienti da SBC e Obiettivi, permettendoti di scegliere tra due versioni di un giocatore, ciascuna pensata per un ruolo diverso in base al numero.