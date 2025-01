Ilgiorno.it - Due Comuni in tribunale. Diciotto transenne contese: "Un furto", "No, sono nostre"

In causa per 18stradali. Un bizzarro caso più unico che raro quello su cui ha dovuto sentenziare la giudice Marta Paganini della Sezione prima civile deldi Lecco. Il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla ha trascinato in aula il collega della Valletta Brianza Marco Panzeri per ottenere la restituzione di 18stradali, quelle in metallo, che il primo cittadino della Valletta a gennaio 2023 ha ordinato agli stradini di recuperare da un’area municipale di Santa Maria Hoè. Unper l’amministratore santese, o quanto meno un’appropriazione indebita. Semplicemente si è ripreso quanto appartiene ai suoi cittadini, la replica della controparte. Leinfatti appartenevano aidi Perego e Rovagnate – nel 2015 fusi insieme e diventati La Valletta Brianza – ed erano state conferite all’Unione lombarda della Valletta, di cui faceva parte anche Santa Maria, almeno fino allo scioglimento dell’Unione, sancito nel 2023 per decisione proprio di Efrem Brambilla.