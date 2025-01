Fanpage.it - Dove arriva la neve a Roma e nel Lazio: freddo nel weekend, le previsioni

Leggi su Fanpage.it

e possibili gelate è quanto gli esperti si attendono per sabato 11 e domenica 12 gennaio vicinoe nel. In arrivo aria gelida proveniente da Est. Ecco in quali zone potrebbe nevicare sulla regione oggi e domani.