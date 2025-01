Inter-news.it - Donnarumma-Inter, nasce una clamorosa trattativa? Il punto – Sky

Gianluigiè un nome da seguire con attenzione in ottica, sia per il 2025 che per il 2026. Alcuni indizi potrebbero spingere in una certa direzione.FEELING – Gianluigiè sul taccuino dell’di Simone Inzaghi? Quella che è al momento è una semplice indiscrezione potrebbe diventare in futuro realtà. Questo è quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, secondo cui il mancato rinnovo del calciatore italiano con il PSG si associa a uno scenario futuro caratterizzato dal trasferimento diin estate o nel 2026: «Non stiamo dicendo che l’prenderà, ma che lo osserva conesse. In questo momento, i nerazzurri sono a posto, ma osservano con attenzione la situazione. L’italiano non disdegnerebbe il ritorno in Italia».Tre ragioni che rendonoun obiettivo possibile per l’IL RAGIONAMENTO – Barzaghi ha poi aggiunto il riferimento a tre “elementi di prova” che potrebbero giustificare la tesi secondo cui l’possa realmente affondare il colpo per il portiere italiano: «Alcuni indizi: il gruppo che si è formato nella Nazionale, conche ha stretto legami importanti con tantiisti; la scadenza del contratto nel 2026, per cui si potrebbe eventualmente pensare al suo arrivo tra due anni; la presenza di un preparatore dei portieri, come Gianluca Spinelli, che ha lavorato con lui al Milan».