Quotidiano.net - Donna muore investita a Roma: alla guida c’era un 30enne. Continua la strage dei pedoni

, 11 gennaio 2025 – Non si ferma la ‘dei’ descritta dal report Asaps e che vede il Lazio tra le regioni maglia nera: unaè mortanella tarda serata di ieri. La vittima, 69 anni, è deceduta dopo l’impatto con un’automobileta da un uomo di 30 anni in via Andriulli (all’altezza di via dei Fiorentini) poco dopo le 22. Il conducente è stato condotto in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti di rito, così da scoprire se avesse assunto alcol o sostanze stupefacenti. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono in corso, affidate al VII Gruppo Tuscolano. Mercoledì, sempre nella Capitale, un pedone 34enne aveva perso la vita dopo essere stato investito da una Open Grandland sulla via Salaria. L’autista del veicolo – che dopo l’impatto aveva anche urtato un bus di linea – è rimasto a sua volta ferito ed era stato portato all’ospedale Sant’Andrea per i test dell’alcol e della droga.