DIRETTA Serie A Milan-Cagliari | le formazioni ufficiali LIVE

La sfida tra rossoneri e sardi chiude il programma del sabato della ventesima giornata diAReduce dal trionfo in Supercoppa italiana contro gli acerrimi rivali dell’Inter, ilaffronta ilnell’esordio da allenatore inA di Sergio Conceiçao. Specializzatosi in rimonte incredibili sia contro i nerazzurri che contro la Juve, l’allenatore portoghese va a caccia del primo successo in campionato, nella prima giornata di ritorno.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itReduci da due pareggi consecutivi a San Siro (contro Genoa e Roma), i rossoneri faranno di tutto per non rispettare il vecchio adagio del “non c’è due senza tre”. Oltre a Okafor, promesso sposto del Lipsia, al lungo degente Florenzi e allo squalificato Emerson Royal, l’ex allenatore del Porto dovrà fare a meno di Loftus-Cheek, vittima di una ricaduta, e di Chukwueze.