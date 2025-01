Bresciatoday.it - Deruba un anziano fuori dall'ospedale: fermato e arrestato dalla polizia

Prima ha forato uno pneumatico della sua auto, poi ha atteso che la vittima uscisseCittà di Brescia per entrare in azione: mentre il malcapitatosi distraeva per cercare di riparare la ruota, lui ha arraffato il borsello con all'interno 400 euro in contanti, soldi e carte.